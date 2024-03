Lula elogia petistas por acolhimento a Alckmin em eleições de 2022

Presidente diz que “muita gente” achava que partido não aceitaria ex-tucano em seu partido, mas a militância deu “grande lição de moral”

“Ele [Alckmin, à esquerda] foi aceito como se fosse o mais antigo e o mais fervoroso petista”, disse Lula (dir.) Sérgio Lima/Poder360 – 18.mar.2024

Mariana Haubert Mateus Maia 20.mar.2024 (quarta-feira) – 23h36



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou nesta 4ª feira (20.mar.2024) a militância do PT por terem acolhido o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), em sua chapa eleitoral em 2022.

Segundo o chefe do Executivo, “muita gente” duvidou que o partido aceitaria o ex-governador de São Paulo, histórico integrante do PSDB, na chapa. Os 2 foram adversários em diversas eleições e críticos um do outro.

“Vocês sabem a grandeza que vocês tiveram quando nós apresentamos o companheiro Alckmin como nosso candidato a vice-presidente da República. Muita gente imaginava que isso não passaria no PT. E a grande lição de moral que vocês deram em nós todos foi quando o Alckmin fez a sua apresentação na convenção do PT, assumindo o papel de vice. Ele foi aceito como se fosse o mais antigo e o mais fervoroso petista”, disse.

O presidente discursou durante o jantar de aniversário de 44 anos do PT, realizado em Brasília.

Em 7 de maio de 2022, Alckmin foi formalmente apresentado como o nome que seria indicado a vice na chapa de Lula na eleição para a Presidência da República. Na ocasião, jurou lealdade a Lula e disse que disputas políticas fazem parte da democracia.

Na ocasião, também fez um trocadilho com o nome do ex-presidente e com o apelido que ganhou de adversários políticos em São Paulo. “Presidente Lula, mesmo que muitos discordem de sua opinião de que lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito que venha a se tornar um hit da nossa culinária”, afirmou Alckmin em 2022.