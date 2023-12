Lula encontra irmã e filha de brasileiro possivelmente sequestrado pelo Hamas

Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Lula em Brasília ao lado da irmã e da filha de Michel Nisenbaum, brasileiro sequestrado pelo Hamas 11 de dezembro de 2023 | 19:23

O presidente Lula (PT) se encontrou nesta segunda (11), em Brasília, com a irmã e a filha de Michel Nisenbaum, 59, brasileiro-israelense que estaria entre os reféns do Hamas em Gaza.

A família de Nisenbaum, que vive em Israel há mais de 45 anos, está no Brasil, junto a uma comitiva de parentes de outros reféns, para dialogar com autoridades em busca de apoio.

No X, o presidente publicou uma foto com Mary Shoha, 66, a irmã, e Hen Maluf, a filha, e afirmou que a libertação dos reféns “é uma questão humanitária que precisa estar acima de qualquer conflito”. “O Brasil segue defendendo a paz e que os civis não sofram as consequências da guerra.”

Michel Nisenbaum realizava uma visita ao kibbutz Re’im para buscar a neta na casa do pai em 7 de outubro, dia dos ataques do Hamas no sul de Israel. Os terroristas teriam atendido o telefone de Nisenbaum quando uma de suas filhas ligou e ele já estaria refém da facção.

Nascido no Brasil, ele fez a aliá (o retorno) ainda na juventude. Técnico de eletrônica, também era voluntário como motorista de ambulâncias.

