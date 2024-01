Lula lamenta a morte de César Alierta, ex-presidente da Telefónica

Empresário espanhol morreu nesta 4ª feira (10.jan), aos 78 anos; presidiu a empresa de 2000 a 2016 e foi responsável pela compra da Vivo

César Alierta Izuel tinha 78 anos Divulgação/Telefónica

10.jan.2024 (quarta-feira)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do empresário espanhol César Alierta Izuel nesta 4ª feira (10.jan.2024), aos 78 anos, na Espanha. “Foi um grande amigo e alguém que aprendi a respeitar cada vez mais nos nossos contatos ao longo dos anos”, disse Lula em comunicado. O chefe do Executivo também falou sobre a importância do empresário nos investimentos estrangeiros no Brasil. Alierta faleceu na cidade de Zaragoza. Ele presidiu a Telefónica, empresa espanhola de telecomunicações, de 2000 a 2016, e foi responsável por conduzir o processo de aquisição da operadora Vivo. Em nota, a companhia disse que a “história da Telefónica não poderia ser entendida sem o seu legado profissional”.