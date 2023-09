Lula recebe o primeiro-ministro do Vietnã no Palácio Itamaraty

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Mihn Chinh, nesta segunda-feira, 25, às 11 horas, no Palácio Itamaraty. A última visita feita por um líder do país asiático ao país ocorreu há 15 anos. Lula e Mihn Chinh vão tratar sobre comércio, investimentos, ciência, tecnologia e inovação, cooperação técnica e educacional, defesa e energia renovável. Outro ponto de destaque da reunião deverá ser questões entre o Mercosul e a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), que é composta por dez países da região. Inclusive, o petista e o primeiro-ministro do Vietnã devem assinar acordos de cooperação educacional, defesa e agricultura. Além da reunião e do almoço com Lula, previsto para às 13 horas, Mihn Chinh ministrará uma palestra sobre a relação entre Brasil e Vietnã, às 17h15, também no Palácio do Itamaraty.

Nesta segunda, Lula ainda se reunirá, às 9 horas, no Palácio do Planalto, com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, além dos líderes do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (AP), no Senado Federal, Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE). O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também estará presente. Lula também terá um encontro, às 10 horas, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin.

