Lula sobre eleições na Venezuela: “Se oposição for como a daqui, nada vale”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (à esquerda) se reuniu com Maduro em 1º de março de 2024 Ricardo Stuckert/Planalto – 1º.mar.2024

Mariana Haubert 6.mar.2024 (quarta-feira) – 12h19



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 4ª feira (6.mar.2024) que “nada vale” se o candidato de oposição nas eleições da Venezuela tiver o mesmo comportamento que a oposição no Brasil, liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração foi dada a jornalistas pouco antes de o chefe do Executivo brasileiro recepcionar o presidente de governo da Espanha, Pedro Sanchéz, no Palácio do Planalto.

Lula havia sido perguntado se ele confiava que as eleições na Venezuela seriam justas e se a disputa teria candidatos da oposição ao atual presidente, Nicolás Maduro. Eis sua resposta: “O que eles [Venezuela] me disseram, da reunião que tive na Celac, é que vão convidar olheiros do mundo inteiro. Mas se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento que o nosso aqui, nada vale”.

O presidente saiu para receber Sanchéz logo depois de dar essa resposta aos jornalistas. Não explicou exatamente o que quis dizer com “nada vale”, se falava especificamente do processo eleitoral venezuelano ou da oposição a Maduro.

As eleições venezuelanas estão previstas para 28 de julho de 2024. É o dia em que nasceu o ex-presidente Hugo Chávez (1954-2013). Maduro deverá tentar se reeleger pela segunda vez.

Não há nomes para candidatos de oposição. Em janeiro de 2024, o Supremo Tribunal de Justiça, ligado a Maduro, inviabilizou a candidatura de Maria Corina Machado, líder da oposição no país.

No mês seguinte, a polícia prendeu a ativista Rocío San Miguel, outra cotada para a disputa. Segundo o governo, a ativista foi presa por terrorismo e traição à pátria.