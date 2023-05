Lulu Santos faz 70 anos e presenteia fãs com show ao vivo

Nascido em 4 de maio de 1953, Lulu Santos celebra seus 70 anos fazendo o que mais gosta: cantando. No dia de seu aniversário, ele escolheu abrir a sua nova turnê, Barítono: Lulu 70 Anos, com um show exclusivo para amigos e convidados. O seu público, porém, não fica de fora, e poderá acompanhar tudo com uma transmissão ao vivo nesta quinta (4), aberta para não assinantes no Globoplay e, também, pelo canal Multishow.

Com direção geral de Fábio de Lucena, a transmissão, que começa às 21h, terá o comando de Fátima Bernardes, que festejará ao lado do seu companheiro de The Voice Brasil. “Fiquei super animada com o convite. Todos sabem que sou muito fã do Lulu. Tenho certeza de que o show será lindo”, diz Fátima.



Lulu explica a escolha do nome da turnê: “Gastei muito tempo e energia buscando algo que, naturalmente, não estaria ao meu alcance: ser um cantor de voz aguda, um tenor ou contratenor, caso da grande maioria na música pop. Sou um cantor barítono ligeiro e, agora que todos sabemos, confesso que gosto imenso de sê-lo”, celebra Lulu.

O tempo e o uso me aconselharam e desde a gravação do Acústico em 2000, baixei um tom inteiro das canções em relação às gravações originais. Hoje, muitas destas canções são mais conhecidas e consumidas nestas versões, como ‘Tempos Modernos’.

O repertório do show reúne sucessos que marcaram época, além de muita empolgação com os singles atuais do cantor, que já soma mais de 40 anos de carreira. O ídolo do pop rock nacional ganha ainda um horário especial na TV Globo, que apresentará os melhores momentos do espetáculo no dia 6 de maio, sábado, após o programa Altas Horas.