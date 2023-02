Mãe se revolta após ninguém ceder lugar para filho em trem: “Meu bebê”

Uma mãe causou um alvoroço na internet depois de expressar sua indignação com os passageiros de um trem. Em seu perfil do TikTok, Kelly relatou que ninguém cedeu o assento para o seu filho sentar. Na filmagem, o menino, que aparentava ter entre 9 e 12 anos, aparece no chão de um vagão lotado de Londres, no Reino Unido.

Irritada, a mulher tentou envergonhar os passageiros que pareciam estar ignorando seu filho. O garoto estava no corredor do trem, enquanto as pessoas mexiam no celular em seus assentos. “Todos esses indivíduos estão alheios, vendo meu bebê sentar no chão na área de assentos prioritários!”, escreveu na legenda do vídeo.

“Chama-se decência humana”, acrescentou Kelly mais tarde, depois que diversos internautas responderam ao seu vídeo no TikTok. Alguns ainda relataram que não há nada de errado em não ceder lugar a uma criança.

Criança no chão do tremAtitude da mãe divide opiniões na internetA maioria das pessoas discordaram de Kelly e a criticaram pela falta de respeito no transporte público. “Meus pais costumavam me fazer ceder o assento para adultos. Mas, não faça seu filho pensar que tem direito”, disse um internauta. “Damos assentos aos idosos, não aos jovens!”, completou.

“As crianças não ocupam assentos prioritários. Pessoas com deficiência, mulheres grávidas, idosos ou bebês de colo, sim”, ressaltou outro. Já um terceiro apontou: “Os comentários restauraram minha fé na humanidade! Nunca entendi o motivo para adultos cedem seu lugar para as crianças!”

Mesmo com tantos recados negativos no vídeo de Kelly, alguns usuários expressaram empatia pela mãe. Outros acharam que ela tinha todo o direito de estar chateada.

“Pobre forma dos passageiros e nos comentários. Eu daria meu lugar para uma criança em um segundo”, escreveu um usuário. “Talvez ele seja uma prioridade também, nem toda prioridade é visível”, relatou outra pessoa.