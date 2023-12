Manifestações na Argentina: veja reivindicações de civis e entidades

Reprodução/Redes Sociais

1 de 1 Imagem colorida das manifestações da Argentina contra o governo – Metrópoles – Foto: Reprodução/Redes SociaisO movimento social Polo Obrero reuniu 13 reivindicações do público e das entidades, durante os protestos contra o governo da Argentina, realizados nesta quarta-feira (20/12).

Ao todo, 100 entidades (entre sindicatos, organizações e partidos) apoiaram o documento lido na praça pública Plaza de Mayo.

Entre as reivindicações estão pedidos contra: o plano do “ajuste da motosserra” do presidente da Argentina Javier Milei; ao protocolo da ministra de Segurança Pública Patricia Bullrich contra manifestações; demissões e/ou suspensões; o aumento do transporte público, e mais.

Há, ainda, pedidos para reabertura de joint-ventures e aumento de salários, pensões e planos; redistribuição da jornada de trabalho sem redução salarial; defesa da cultura e institutos artísticos; apoio ao povo palestino, dentre outros.

O plano de Bullrich citado nas reivindicações se refere a uma série de medidas contra as manifestações. Uma delas proibia a presença de crianças nesses protestos.

Mais cedo, o dirigente do Polo Obrero, Eduardo Belliboni, questionou o forte policiamento nas manifestações da Argentina e afirmou que os manifestantes foram “aterrorizados” durante os protestos realizados ao longo do dia.

Milei acompanhou as manifestações através de câmeras de segurança na Polícia Federal da Argentina.

Anteontem, a ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ameaçou cortar os benefícios sociais de quem comparecesse às manifestações desta quarta.

