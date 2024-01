Marta almoça na casa de Boulos em demonstração de acordo por chapa

O marido da ex-prefeita, a mulher do pré-candidato e coordenador da pré-campanha também participaram do encontro

Marta Suplicy (sem partido) almoçou na casa do deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (Psol) neste domingo (28.jan.2024). O congressista mora em Campo Limpo, na periferia da capital. Junto deles, estavam a mulher do deputado, Natalia Szermeta, o marido da ex-prefeita de SP, Márcio Toledo, e o coordenador da pré-campanha do Psol, Josué Rocha. Segundo Boulos relatou nas redes sociais, eles “conversaram sobre o futuro” da cidade. Marta aceitou ser vice de Boulos e deve se filiar ao PT em 2 de fevereiro. Em 13 de janeiro, Marta e seu marido receberam Boulos para um almoço. O casal mora no Jardim Paulista, região nobre da cidade.