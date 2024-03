Meta de crescimento da China em 2024 foca no desenvolvimento

País quer que PIB cresça 5% neste ano; planeja criar mais de 12 milhões de empregos e alcançar meta de inflação de 3%

A China busca alcançar uma taxa de crescimento do PIB de 5% para 2024, o mais recente sinal de que a 2ª maior economia do mundo está comprometida com o desenvolvimento de alta qualidade, apesar das incertezas internas e externas.

A meta projetada, que permanece inalterada em relação à meta de crescimento do ano passado, é um dos principais objetivos de desenvolvimento divulgados no relatório de trabalho do governo. O documento foi apresentado pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang, à legislatura nacional, que abriu sua 2ª sessão na 3ª feira (5.mar.2024).

Em 2024, a China pretende criar mais de 12 milhões de empregos em áreas urbanas e manter a taxa de desemprego urbano pesquisada em cerca de 5,5%, disse o relatório. O país também planeja gastar mais de 1,66 trilhão de yuans (US$ 234,5 bilhões) em defesa, alta de 7,2%. Estabelece ainda uma meta de inflação de cerca de 3%.

META RAZOÁVEL A meta de crescimento do PIB de cerca de 5% para este ano foi estabelecida depois que a economia chinesa mostrou solidez e resiliência em 2023, registrando crescimento anual de 5,2%.

“Ao fixar a taxa de crescimento em cerca de 5%, consideramos a necessidade de aumentar o emprego e a renda e prevenir e neutralizar riscos”, disse Li.

Essa taxa de crescimento está bem alinhada com as metas do 14º Plano Quinquenal e com a meta de realizar a modernização. De acordo com Li, também tem em conta o potencial de crescimento e as condições que sustentam o crescimento e reflete o requisito de prosseguir o progresso e esforçar-se para obter resultados.

Han Baojiang, professor da Escola do Partido do Comitê Central do Partido Comunista da China (Academia Nacional de Governança) e conselheiro político nacional, disse que o objetivo de crescimento do PIB é “realista e estimulante”. A meta também mostra que o governo continua enfatizando a qualidade do crescimento.

Tian Xuan, vice-reitor da Escola de Finanças PBC da Universidade Tsinghua, na China, e legislador nacional, disse que a taxa de crescimento projetada está em linha com a disponibilidade de ferramentas políticas. Também concorda com a sustentabilidade do desenvolvimento econômico, deixando amplo espaço para promover a mudança dos motores de crescimento e lidar com incertezas externas.

ABUNDANTES INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS O relatório também observou múltiplas dificuldades e desafios que o país está enfrentando, como uma base insuficientemente sólida para a recuperação, o crescimento econômicos sustentados e a falta de demanda efetiva.

“Alcançar as metas deste ano não será fácil, então precisamos manter o foco das políticas, trabalhar mais e mobilizar os esforços conjuntos de todos os lados”, disse o primeiro-ministro chinês.

Uma política fiscal proativa e uma política monetária prudente serão continuadas em 2024, segundo o relatório. Uma série de medidas para impulsionar o crescimento em 2024 também foram divulgadas, incluindo 3,9 trilhões de yuans em títulos de propósitos especiais para governos locais e a emissão de títulos especiais do Tesouro ultralongos.

Enquanto isso, o país abordará os sintomas e as causas profundas para neutralizar os riscos no setor imobiliário, na dívida de governos locais e nas pequenas e médias instituições financeiras para assegurar a estabilidade econômica e financeira geral, disse o documento.

“A China tem um conjunto bastante abundante e flexível de ferramentas políticas para manter o crescimento econômico estável e lidar com ventos contrários externos”, disse Zhuang Yumin, reitora da Escola de Finanças da Universidade Renmin da China e legisladora nacional, citando como exemplo a introdução de ferramentas monetárias e fiscais estruturais para oferecer apoio direcionado a campos específicos.

A coerência da orientação macropolítica deve ser reforçada, afirmou o relatório.

MOTORES DE CRESCIMENTO PRONTOS Para sustentar o desenvolvimento de alta qualidade do país, o relatório apresentou as principais medidas pró-crescimento para impulsionar a economia.

A China lançará um programa de 1 ano para estimular o consumo e políticas para promover o consumo digital, ecológico e relacionado à saúde, disse o relatório.

O documento também divulgou que a China aumentará o investimento efetivo. Este ano, 700 bilhões de yuans serão destinados no orçamento do governo central para investimentos.

Uma série de tarefas para modernizar o sistema industrial e desenvolver novas forças produtivas de qualidade em um ritmo mais rápido são descritas no relatório. Dentre elas estão o aprimoramento e a atualização das cadeias industriais e de suprimento.

Também inclui o cultivo de indústrias emergentes e indústrias orientadas para o futuro, como energia de hidrogênio, novos materiais, biofabricação, voos espaciais comerciais, tecnologia quântica e ciências da vida.

A China também planeja implementar medidas para garantir o tratamento nacional para empresas com financiamento estrangeiro, prometendo mais esforços para atrair investimento de outros países.

Jiang Ying, presidente da Deloitte China e conselheiro político nacional, disse que a China tem um mercado enorme. Afirmou ainda que o país continua com a mente aberta na busca de melhorar continuamente seu ambiente de negócios. “A economia chinesa oferece oportunidades abundantes, criando espaço de desenvolvimento para todos os tipos de participantes do mercado”, disse.

Com informações da agência Xinhua.