Meta se pronuncia sobre a queda do Instagram: “Estamos trabalhando”

1 de 1 Logo Instagram em celular – Foto: NeONBRAND/Unsplash/DivulgaçãoO Instagram apresentou instabilidade no início da tarde desta terça-feira (5/3). A rede social está fora do ar desde o começo da tarde. Pelo X/Twitter, o chefe de comunicação da Meta se pronunciou sobre o problema.

Andy Stone usou seu perfil pessoal para comentar o assunto.

We’re aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

“Estamos ciente que as pessoas estão tendo problemas para acessar os nossos serviços. Estamos trabalhando nisso”, escreveu Andy.

Usuários do X/Twitter ironizaram o fato de que a Meta precisou usar outra rede social concorrente para alertar os usuários do Instagram.

Queda do Instagram O site Downdetector, especialista em exibir plataformas em instabilidade, comunicou o erro no Instagram a partir de 12h de hoje. 74% dos usuários da rede reclamaram do mau funcionamento no aplicativo móvel.

Além do Instagram, internautas relataram instabilidade no Facebook e no Threads.

