Ministro da Defesa vai à Europa para vender cargueiro militar KC-390

José Múcio pretende desembarcar na Suécia a partir do dia 10 de outubro e também tentará avançar nas negociações de venda para países como Holanda e Áustria

Tereza Sobreira/Creative Commons

KC-390 é o avião cargueiro militar produzido pela Embraer



O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, vai viajar para a Europa em outubro para negociar a venda de cargueiros do tipo KC-390 para a Suécia. A aeronave, que é um líder no mercado internacional, foi desenvolvida em uma parceria entre a Embraer e a Força Aérea Brasileira (FAB). Anos atrás o Brasil, ainda no governo de Dilma Rousseff, a já fechou a compra de 36 caças do tipo Gripen produzidos pela fabricante sueca SAAB. Agora, o governo tenta negociar a venda de três ou quatro cargueiros do tipo KC-390. Simultaneamente, os suecos pretendem vender mais caças para a FAB, em uma segunda fase do contrato que já foi firmado anteriormente. Múcio pretende desembarcar na Europa a partir do dia 10 de outubro, onde também tentará avançar nas negociações de venda do KC-390 para países como Holanda e Áustria: “Temos o KC-390, que é um produto nosso que todo mundo admira, quase sem concorrente hoje, temos apenas o H-30 americano. É um produto de muita aceitação. Temos uma venda muito grande que foi feita para a Áustria, a Colômbia está com interesse, um foi para Portugal e a Hungria está com interesse”, declarou o ministro nesta terça-feira, 26.

A fala foi feita durante um seminário sobre a indústria da defesa promovido pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Na ocasião, o presidente do banco, Aloízio Mercadante, anunciou a aprovação de mais recursos para financiar a exportação de aeronaves da Embraer para uma empresa estadunidense. São 14 aviões, que se somam a outros 14 vendidos em 2023. Os financiamentos do BNDES foram destinados para três empresas (duas norte-americanas e uma egípcia) e totalizam empréstimos de quase US$ 800 milhões.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga