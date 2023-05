Moraes determina retirada da tornozeleira eletrônica de Zé Trovão

Ministro do Supremo também determinou a reativação das redes sociais do parlamentar, preso em outubro do ano passado após ficar mais de um mês foragido

Decisão do ministro Alexandre de Moraes foi publicada nesta sexta-feira, 12



O ministro Alexandre de Moares, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicou nesta sexta-feira 12, despacho autorizando a retirada da tornozeleira eletrônica do deputado federal Zé Trovão (PL-SC). O magistrado também determinou que as redes sociais do parlamentar sejam reativadas. As informações são do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News. “Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville/SC, responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas. Quanto à retirada do equipamento de monitoramento (tornozeleira eletrônica), esta deverá ser feita em Brasília, no Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (Cime), da SEAPE (Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal), localizado no SAIN, Estação Rodoferroviária de Brasília, S/N, Ala Sul, DF. “, diz trecho do despacho, que oficia também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, usa tornozeleira eletrônica desde fevereiro deste ano, após Moraes revogar sua prisão domiciliar. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele teve prisão decretada em setembro do ano passado, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) por defender atos inconstitucionais, além de proferir ofensas ao ministro Alexandre de Moraes. No entanto, ficou foragido por mais de um mês, após viajar para o México, e se entregou no dia 26 de outubro. Nas eleições de 2022, Zé Trovão foi eleito deputado federal por Santa Catarina, com 70 mil votos. Ele compareceu com a tornozeleira eletrônica na cerimônia de diplomação.