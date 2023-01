Morre atriz italiana Gina Lollobrigida, sexy symbol do cinema, aos 95 anos

Morreu nesta segunda-feira (16) a atriz italiana, que se tornou sex symbol do cinema e estrela de Hollywood, Gina Lollobrigida. Aos 95 anos, ela estava internada em um hospital em Roma. A confirmação foi feita pela agência de notícias Ansa, segundo a Folha. Os detalhes da morte não foram divulgados.

Lollobrigida era uma das poucas divas da era de ouro de Hollywood ainda viva. Ela atuou em filmes como “O Diabo Riu por Último”, com Humphrey Bogart, e “Quando Explodem as Paixões”, no qual contracenou com Frank Sinatra.

A atriz nasceu em Subiaco, uma cidade da região metropolitana de Roma, em julho de 1927. Sua a infância já era inscrita pela mãe em concursos de beleza mirins, fato que impulsionou sua carreira de modelo e atriz.

Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, ela chegou a entrar para o concurso Miss Itália e ficou com o terceiro lugar, ganhando projeção em todo o país. Três anos depois, assinou seu primeiro contrato para estrelar filmes americanos.