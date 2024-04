Namorada de passageiro afirma que motorista do Porsche ‘bebeu alguns drinks’ antes de dirigir

A namorada de Marcus Vinicius Machado Rocha, amigo de Fernando Sastre Filho, compareceu ao 30º Distrito Policial do Tatuapé para prestar depoimento e contou que o motorista do Porsche e a namorada “beberam alguns drinks” em um restaurante e depois seguiram para o clube de pôquer. Na hora de ir embora, Sastre Filho teria brigado com a mulher com quem se relaciona porque o empresário queria dirigir. Neste momento, Rocha se ofereceu para dirigir o carro de luxo, mas o amigo negou e foi no banco de carona. As garotas seguiram em carros separados dos dois. O nome da estudante que namora Marcus Vinnicius não foi revelado. A advogada que representa Sastre Filho, esteve na delegacia e disse que pretende apresentar outra testemunha do acidente, apesar de ao menos seis pessoas já terem sido ouvidas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Uma sócia do clube informou que as gravações do local são reiniciadas e automaticamente apagadas a cada três horas. A Justiça já negou a prisão preventiva de Sastre Filho, que segue em liberdade. Marcus Rocha, de 22 anos, era passageiro do Porsche e segue internado na UTI, com quatro costelas quebradas, baço retirado e em coma induzido. O seu estado de saúde ainda apresenta riscos. O veículo, um Porsche avaliado em R$ 1 milhão, bateu em carro de aplicativo e matou Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos.

Publicada por Tamyres Sbrile

Leia também

Condutor de Porsche que matou motorista de aplicativo recuperou CNH 12 dias antes do acidente



Motorista da Porsche que bateu em carro de aplicativo confessa que dirigia acima de 50 km/h: ‘Não chegava a ser muito’



*Reportagem produzida com auxílio de IA