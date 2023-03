A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas informa, com pesar, o falecimento do mestre Reginaldo Durão na última sexta-feira (24). Faixa Preta 8° Dan de Taekwondo, Durão se destacou no cenário do Taekwondo nacional e Sul-americano.

(Foto: Reprodução)

Neste momento de dor, a gestão municipal expressa seus sentimentos à família e aos amigos, e agradece pelos anos de dedicação pelo desenvolvimento e valorização do esporte em território teixeirense.

O post Nota de Pesar – Prefeitura lamenta morte do atleta Reginaldo Durão apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.