Novos indicados de Lula ao Banco Central tomam posse na 3ª feira

Economistas Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira ficarão na diretoria da autoridade monetária até 31 de dezembro de 2027

Paulo Picchetti (esq.) e Rodrigo Alves Teixeira (dir.) foram indicados pelo presidente Lula (PT) para ocupar diretorias do Banco Central Sérgio Lima/Poder360 – 30.out.2023

Houldine Nascimento 31.dez.2023 (domingo) – 6h00



Os economistas Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira tomam posse na 3ª feira (2.jan.2024) como diretores do BC (Banco Central). Os 2 nomes passam a integrar a autarquia depois de aprovação no Senado, em 12 de dezembro.

Picchetti e Teixeira ficarão na diretoria do BC até 31 de dezembro de 2027, mas podem ser reconduzidos por mais 4 anos. A dupla foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A expectativa inicial era de que Rodrigo Teixeira substituísse Maurício Moura na diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, mas o economista irá para Administração. Atual diretora da área, Carolina Barros seguirá para o setor de Relacionamento.

O BC afirma que a mudança foi “promovida em total consonância e com a concordância unânime de toda a diretoria colegiada”. Diz ainda que “atende ao disposto no Regimento Interno do BC”.

Paulo Picchetti, por sua vez, substitui Fernanda Guardado na diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos. Os mandatos de Moura e Guardado na autarquia se encerram em 31 de dezembro de 2023.

Além de Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira, Lula foi responsável pelas indicações de Gabriel Galípolo (Política Monetária) e Ailton Aquino (Fiscalização).

Leia também:

Saiba quem são Rodrigo Teixeira e Paulo Picchetti

Indicados ao BC criticam erros do passado na política monetária

Haddad conversa com Lula sobre nomes para a diretoria do BC