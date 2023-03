O cântico da galera em Madrid, em defesa de Vinícius Júnior

A campanha de torcedores espanhóis contra Vinícius Júnior teve mais um capítulo neste final de semana, quando os rivais de Barcelona gritaram a plenos pulmões no estádio Campo Nou um intolerante “Morra, Vinícius!”

Nada justifica o racismo e o preconceito que tomaram conta dos estádios espanhóis contra o jovem atacante brasileiro. Talvez o medo e a inveja dos adversários, que vêem nele uma ameaça constante.

Mas Vinícius tem mostrado personalidade e maturidade para suportar as agressões. E conta naturalmente com o apoio da apaixonada torcida do Real Madrid, que até tem uma musiquinha para saudá-lo, a cada jogada, a cada drible dentro de campo.

É uma adaptação do grande sucesso “I love you baby”, imortalizado na voz de Frank Sinatra, como podemos ver nesse vídeo que circula no Twitter.

A torcida do Real Madrid criou uma música para o Vinícius Jr com a versão do: ” Vamos, Flamengo, Vamos ser campeões, Vamos, Flamengo”.pic.twitter.com/TMWzY5fSw3

— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 18, 2023

O melhor no “mano a mano”Estatisticamente, Vinícius Jr é o jogador que mais sofre faltas nas grandes ligas europeias. É a única maneira de tentar parar um atacante que é considerado atualmente um dos melhores do mundo no 1 x 1, ou seja, no “mano a mano”. Nesse outro vídeo, uma seleção de jogadas individuais do craque brasileiro comprovam o seu estupendo momento no futebol europeu.

Que seleção de jogadas sensacional pic.twitter.com/oX3orJnmSA

— Daniel Orlean (@orlean) March 18, 2023

