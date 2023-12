O desejo de Natal de Arthur Lira 

Vinícius Schmidt/Metrópoles

1 de 1 Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, sorri durante coletiva – Metrópoles – Foto: Vinícius Schmidt/MetrópolesO maior desejo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para o Natal é uma reforma administrativa. Rejeitada pelo governo Lula (PT), Lira tentará forçar a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) antes do período eleitoral de 2024.

Lira quer vender a imagem de estadista antes de deixar a presidência da Câmara. Por isso, também, surfou na tramitação da reforma tributária, oferecendo todo o apoio que o governo de fato precisou.

Agora, cobrará o mesmo apoio que deu para a histórica aprovação da PEC 45/2019. As conversas já começaram com a ministra da Gestão, Esther Dweck. Lula já deu um aval parcial à proposta, com um minirreforma que mexa apenas nas regras de concursos e nos limites de salários.

Lira, no entanto, quer diminuir o número de funcionários públicos do governo federal, ignorado os militares e o Supremo Tribunal Federal. Não quer entrar em brigas que sabe que não vai ganhar.

