O SBT até hoje não absorveu o golpe da perda da Libertadores

Quando soube, em maio do ano passado, que havia perdido a Copa Libertadores da América para a Globo, o SBT fingiu naturalidade e prometeu continuar investindo na programação esportiva.

Mas o golpe foi muito forte. Apesar de ficar com os direitos da Copa Sul-Americana e manter em sua grade a Champions League, a perda de Libertadores deixou sequelas no departamento de esportes.

Os efeitos ficaram ainda mais evidentes com o anúncio, na semana passada, da demissão de vários profissionais da área esportiva, incluindo equipes de vídeo e de bastidores.

Foram afastados Luciano Callegari Jr., Domitila Becker e Fernanda Arantes, e, segundo rumores, novos nomes devem ser anunciados esta semana.

Desistência da Série BPara completar este cenário, o SBT, depois de meses de negociações, anunciou formalmente à CBF a sua desistência pelos direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro.

Num primeiro momento, a intenção era comprar e exibir os principais jogos da segundona aos sábados, menos para Rio e São Paulo, porque não há representantes destes dois Estados na competição. A CBF queria transmissão nacional e isso diminuiu o interesse de Silvio Santos.

Criou-se então um enorme problema para a CBF, que também já sabe que a Globo também não quer (pelo menos para a TV aberta). E como Band e Rede TV também não estão minimamente interessadas, é provável que a Série B de 2023 seja exibida apenas nos canais pagos.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!