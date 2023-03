Pedro Guimarães vira réu por assédio na Caixa

O ex-presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães virou réu pelos casos de assédio contra funcionárias do banco, revelados aqui na coluna em junho do ano passado.

A Justiça Federal aceitou a denúncia ajuizada em Brasília pelo Ministério Público Federal como resultado da investigação oficial aberta para apurar as denúncias.

Assim, com a acusação formal da Procuradoria aceita pela Justiça, Guimarães passa a responder criminalmente pelos casos de assédio.

A reportagem que revelou o assédio na Caixa foi resultado de uma extensa investigação realizada pela coluna.

Foi já durante o trabalho de apuração jornalística que o procedimento oficial do MPF teve início. Temendo represálias e perseguição, as vítimas resolveram levar o caso à Procuradoria porque, assim, se sentiriam mais protegidas. A partir de então, um procedimento foi instaurado.

O escândalo, o primeiro no Brasil envolvendo a cúpula do poder, resultou na queda imediata de Pedro Guimarães. Ele deixou o cargo um dia após a publicação da primeira reportagem. Guimarães era um dos integrantes do governo de Jair Bolsonaro mais próximos do então presidente da República.

Os detalhes da denúncia, assim como a pena que a Procuradoria pede para Guimarães, ainda são mantidos em sigilo. O processo corre em segredo na Justiça Federal do Distrito Federal.

Acompanham a denúncia dezenas de depoimentos em vídeo prestados aos procuradores por vítimas e testemunhas dos casos de assédio.

Em nota enviada nesta noite à coluna, o advogado José Luis Oliveira Lima negou mais uma vez que Pedro Guimarães tenha cometido crimes e disse acreditar que ele será absolvido.

“A defesa de Pedro Guimarães nega taxativamente a prática de qualquer crime e tem certeza que durante a instrução a verdade virá à tona, com a sua absolvição. Pedro Guimarães confia na Justiça”, diz o texto.