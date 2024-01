Pedro Scooby chora morte do lutador Diego Braga: “Morto covardemente”

Pedro Scooby foi ao Instagram, na noite dessa segunda-feira (15/1), para lamentar a morte do lutador de MMA Diego Braga e cobrou punição aos envolvidos. O esportista foi morto ao subir o Morro Branco em busca de uma moto furtada.

“Hoje eu tinha tido um dia incrível e no final da noite recebi uma notícia super triste. O Diego Braga, um cara que conheci há pouco tempo na casa de amigos, super querido por todos, tinha um projeto incrível que dava aula para crianças de MMA, foi morto covardemente”, lamentou Scooby.

A moto do lutador foi furtada na Muzema Reprodução/Redes sociais

Lutador Diego Braga, morto em comunidade: câmeras flagram bandidos furtando a moto INstagram/Reprodução

Lutador Diego Braga, morto em comunidade: câmeras flagram bandidos furtando a moto INstagram/Reprodução

Diego Braga é pai do também lutador Gabriel Braga Reprodução/Redes sociais

Diego desapareceu na madrugada quando procurava sua moto furtada Reprodução/Redes sociais

Diego Braga Alves era professor e lutador de MMA Reprodução/Redes sociais

O ex-BBB cobrou uma punição aos envolvidos no crime. “Quem fez isso com ele que pague. Não estou aqui pra julgar o que cada um faz, mas covardia não é bom em lugar nenhum, não é respeitado por ninguém”, completou.

Na sequência, Scooby aproveitou para deixar uma mensagem à família de Diego. “Que Deus conforte o coração da família, que o filho dele consiga continuar firme e forte, que Deus conforte não só o coração dele, mas de toda a família. Aproveitar a vida galera que às vezes num estalar de dedos… que eu saiba a gente não tenha outra”, finalizou.

História do lutador Diego Braga foi profissional de muay thai e MMA. A carreira profissional nas artes marciais começou em 2003 e a partir de então enfrentou nomes como Charles do Bronx, Miltinho Vieira, Adriano Martins e Iliarde Santos. Todos com passagens pelo UFC, considerada a categoria mais importante do esporte.

Companheiro de treino dos irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro, Diego também chegou a se preparar com Anderson Silva. A última luta profissional dele foi em 2019. Ele se aposentou com 23 vitórias, oito derrotas e um empate.

Desde então, o atleta vinha se dedicando à carreira de professor de artes marciais e treinador. Em 2023, seu filho Gabriel Braga chegou à final do torneio peso-pena da PFL – organização de artes marciais dos Estados Unidos.

Diego Braga era dono da academia Tropa Thai. As aulas desta segunda-feira foram canceladas.

A moto de Diego Braga foi furtada por dois homens, na madrugada de segunda, na Muzema. Ao ter acesso às imagens de uma câmera de segurança, ele iniciou a procura pelo veículo.

Primeiro, ele foi à comunidade da Tijuquinha e depois ao Morro do Banco, onde teria sido feito refém por traficantes. Desde então, parentes e amigos procuravam por ele.

Segundo Gabriel Braga, filho de Diego, o pai passou a manhã inteira tentando achar a moto, que foi levada de dentro do condomínio, e subiu sozinho a comunidade controlada pelo tráfico de drogas.

A comunidade da Muzema, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, era dominada por milicianos até 2023. No último mês de novembro, traficantes do Comando Vermelho invadiram a comunidade e passaram a dominar o local. O Morro do Banco, comunidade vizinha, também está sob o domínio do tráfico.

Segundo investigadores da Polícia Civil do estado, o traficante Pedro Paulo Guedes, um dos principais criminosos do CV, um dos chefes do Complexo da Penha e atualmente procurado pela polícia, é quem tem dado as cartas na Muzema.

Traficantes já estariam instalando barricadas em vias da favela e até vendendo drogas. A localidade faz divisa com Rio das Pedras, o berço da milícia.