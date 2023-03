PF investiga grupo que fazia contratações fictícias por prefeituras para fraudar o PIS

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (29), uma operação para desarticular um grupo criminoso que é especializado em obter recursos do Programa de Integração Social (PIS) de forma fraudulenta. Durante investigação, integrantes do Núcleo de Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Delegacia de Polícia Federal de Barreiras (DRCC/DPF/BRA/BA) identificaram um esquema criminoso para contratação fictícia de funcionários por prefeituras municipais, objetivando o recebimento de indenizações e rendimentos do PIS.

Durante a operação, que foi denominada Iillustrius Admissione, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, no município de Mansidão, no extremo oeste baiano, expedido pela Justiça Federal- Subseção Judiciária de Barreiras. O mandado judicial também autoriza a quebra do sigilo de dados dos equipamentos de informática apreendidos, bem como o acesso imediato aos aparelhos eletrônicos encontrados com os investigados.

As investigações apontam para o cadastramento fraudulento de trabalhadores rurais da região em vínculos de emprego urbano no CNIS, gerando direitos trabalhistas e sociais percebidos irregularmente, em evidente prejuízo ao fundo mantenedor do PIS, composto por recursos federais.

Os envolvidos são investigados pela prática dos crimes de estelionato majorado, inserção de dados falsos em sistemas de informações e associação criminosa, sendo que as penas somadas podem atingir o patamar máximo de 20 anos de reclusão.