PGR denuncia Zambelli e Delgatti no caso da invasão ao sistema do CNJ

1 de 1 Acareação Foto montagem de Carla Zambelli e o hacker Delgatti – Metrópoles – Foto: Arte de Michael Melo sobre foto de Vinicius Schmidt e Hugo BarretoA Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti Neto no caso que investiga a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em documento assinado pelo PGR, Paulo Gonet, Zambelli é denunciada como mandante do crime. Os dois são acusados por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. A informação foi antecipada pelo blog de Julia Duailibi, do G1, e confirmada pelo Metrópoles.

A dupla é acusada por 10 crimes:

sete crimes do artigo 154-A e par. 2 do CP (invasão de dispositivo informático) três crimes do artigo 299 do CP (falsidade ideológica), por terem inserido documentos ideologicamente falsos no sistema informático Aguarde mais informações

