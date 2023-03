PL assegura meia-entrada a mulheres em partidas de futebol na Bahia

As mulheres amantes do futebol na Bahia poderão ser beneficiadas com a meia-entrada no acesso a estádios e eventos relativos ao esporte nos quais ocorra cobrança de ingresso. A proposta de benefício é o foco do Projeto de Lei 24.770/2023, protocolado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pelo deputado Binho Galinha (Patriota).

Conforme o texto, a medida alcançará clubes e instituições de toda ordem, desde que a partida ocorra em território baiano. O benefício, no entanto, não será cumulativo a outras promoções ou convênios.

Para o deputado, a participação das mulheres no esporte, em especial no futebol, é um desafio e “requer reflexão”. A meia-entrada, como justifica, seria uma maneira concreta de incentivar a presença feminina nos estádios baianos.

“Inserir a mulher na atividade esportiva tem sido um desafio para a sociedade como um todo, em especial no futebol. Não à toa, por 38 anos a modalidade feminina de futebol foi proibida no país, forjando uma ideia nacional de um esporte feito por homens e para homens”, diz o texto.