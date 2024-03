PL consegue vitória sobre o PT e conquista comissões importantes da Câmara dos Deputados

Em busca de um consenso entre os dois partidos, foi realizado um acordo para pacificar as decisões; o governo indicará o 1° vice-presidente da Comissão de Educação e a oposição indicará o 1° vice-presidente da Comissão de Saúde

Reunião de instalação e eleição da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ)



O Partido Liberal, que possui a maior bancada da Câmara dos Deputados, liderou o ranking com 5 presidentes eleitos nas comissões permanentes da Casa. O nome para a Comissão Mista de Orçamento (CMO) ainda não foi indicado, mas fará parte da sigla. Com as vitórias do PL, foram eleitos os nomes dos deputados: Caroline de Toni (PL-SC) para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), com 49 votos favoráveis; Nikolas Ferreira (PL-MG) para a Comissão de Educação, com 22 votos; Alberto Fraga (PL-DF) para a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO), com 27 votos; Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) para a Comissão do Esporte com 15 votos; e o Pastor Eurico (PL-PE) para a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família (CPASF) com 15 votos.

A ala governista travou um embate com a oposição por não concordar com as indicações de Caroline de Toni e Nikolas Ferreira, e em busca de um consenso entre os dois partidos, foi realizado um acordo para “pacificar” as decisões, em que o PT indicará o 1° vice-presidente da Educação e o PL indicará o 1° vice-presidente da Comissão de Saúde, que ficou sob o comando do deputado Dr. Francisco (PT-PI). Nesta quarta-feira, 6, foram realizadas 19 das 30 escolhas para o comando dos colegiados, e, na próxima semana, serão definidos os 11 nomes que faltam, além dos ocupantes dos demais cargos (1ª, 2ª e 3ª vice-presidências). A definição do partido de quem presidirá cada comissão é feita anteriormente com base na proporcionalidade partidária, sendo que os líderes são os responsáveis por indicar o nome do candidato para a votação.