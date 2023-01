PL vai fazer ‘oposição certeira’ ao governo Lula, diz Valdemar

Em vídeo, presidente da legenda agradece a apoiadores por empenho e determinação na ‘vigília’ após as eleições

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Valdemar também agradece na gravação aos apoiadores pela “vigília”, “empenho” e “esforço” nas manifestações



O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, gravou vídeo nesta terça-feira, 3, divulgado nas redes sociais, em que aponta supostos “erros” cometidos pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante discurso de posse. Entre outras coisas, o político afirma que o petista fala em reconstruir o Brasil, mas não cita a “reconstrução do Brasil demonstrada pelo governo Bolsonaro, atingindo pela primeira vez na história, uma inflação menor que da Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra”. Valdemar também disse que Lula “esqueceu” de falar que o Brasil gerou mais empregos que os países ricos durante a gestão do agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que o governo criou o “maior projeto social da história do país”, em referência ao Auxílio Brasil.

Valdemar também agradece na gravação aos apoiadores pela “vigília”, “empenho” e “esforço” nas manifestações realizadas em frente a quartéis e em rodovias federais. “O empenho e a determinação de vocês me transformaram em um brasileiro mais forte. E podem acreditar, a missão foi cumprida”, afirma. Na sequência, o presidente da maior bancada da Câmara dos Deputados prometeu que a vigília “estará presente em todos atos desse governo que se inicia”, elogiou a influência de Bolsonaro e reforçou a postura de “oposição certeira” ao novo governo. “Nossa bancada no Congresso Nacional fará oposição certeira, construtiva, verdadeira e responsável, sempre com a certeza de que para cuidar do povo brasileiro tem que ter coerência entre o que se diz e o que se faz”, concluiu.

Eu faço das suas palavras as minhas, meu querido Presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, pois só reconhecendo o bem que a gente vê o caminho que devemos tomar, para que o mal não prevaleça. pic.twitter.com/mwAbq5zvdj

— Coronel Fernanda. (@CoronelFernand9) January 3, 2023