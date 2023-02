Polícia civil de Prado elucida crime violento, autores estão presos

Na manhã do último sábado (25) de fevereiro, foi encontrado o corpo do senhor Luiz Batista Heidner, já sem sinais de vida e com marcas de apedrejamento, lesões contusas, principalmente na região da cabeça, tendo sido utilizadas lajotas de cimento para tal feito.

A Polícia Civil do Prado iniciou as investigações e na manhã desta segunda-feira dia 27 de fevereiro, conseguiu chegar à autoria do Latrocínio.

Houve a representação pela Prisão Preventiva dos dois autores, sendo está deferida pelo MM Juiz da Comarca do Prado.

Em diligência, foram cumpridos os mandados de prisão contra Luiz Fernando Mendes Matos, alcunha de Lulu e contra Diego Reis Alves alcunha de Búi.

Ambos confessaram o crime e disseram que estavam com a vítima fazendo uso de entorpecente, cocaína e houve um desentendimento.

Os dois também revelaram que após terem agredido e levado a vítima a óbito, subtraíram cerca de R$ 1.000 (mil reais) que essa possuía em sua carteira, e pasmem, pois os criminosos ainda voltaram a um estabelecimento (bar), onde haviam ingerido bebida alcoólica anteriormente com a vítima e com o dinheiro dessa fizeram novos gastos com bebidas.

Os presos serão encaminhados para a carceragem da 8ª COORPIN em Teixeira de Freitas.

Fonte: Delegado Kleber