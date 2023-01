Polícia desmonta laboratório de refino de drogas no sul da Bahia

Uma laboratório clandestino que servia para refino de drogas em Itabuna, no sul da Bahia, foi descoberto e desmontado pela polícia na manhã desta quinta-feira (19). No local, foram apreendidos uma prensa hidráulica para até 15 toneladas, maconha, cocaína e outos acessórios usados no tráfico.

Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira e do 15° Batalhão da Polícia Militar (BPM) faziam ações na localidade de Manoel Leão para coibir o tráfico de drogas na região quando encontraram o laboratório.

Segundo o major Fábio Rodrigo de Melo Oliveira, comandante da Cipe Cacaueira, a droga iria abastecer o tráfico nos bairros de Lomanto, Novo Lomanto e Santa Catarina.

A polícia não divulgou a quantidade exata de drogas apreendidas, mas informou que no local estavam “grande quantidade” de pasta base de cocaína, além de maconha e cocaína pronta para a venda.