Policial da Rota é morto em Santos durante patrulhamento; governo promete punição

Um policial militar da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar ) foi morto na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, na tarde de sexta-feira, 2. De acordo com a corporação, o soldado Samuel Wesley Cosmo foi atingido durante um patrulhamento de rotina. O PM chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro da Santa Casa, contudo, não resistiu. A morte do soldado Cosmo foi anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em uma rede social. “Com muito pesar, recebi há pouco a notícia da morte do Soldado PM Samuel Wesley Cosmo, vítima da ação de criminosos durante patrulhamento em Santos. Identificaremos e prenderemos os responsáveis por atacar nossa polícia. Minha solidariedade a todos os familiares e amigos de Samuel”, escreveu Tarcísio no X (antigo Twitter). Batalhões do policiamento de Choque foram enviados da capital em direção ao litoral devido ao disparo contra o soldado.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, também se pronunciou em uma rede social na noite de sexta-feira, afirmando que está em Santos no início da operação para localizar os responsáveis pelo crime. “Estou em Santos, onde iniciamos uma operação para localizar os criminosos que covardemente balearam o Sd Cosmo, policial de Rota, durante incursão em região sob influência do crime. Daremos todo o apoio à família e não pouparemos esforços para que esse crime não fique impune”, escreveu. O ataque ao policial militar da Rota nesta sexta-feira é mais um episódio de violência que assola a região litorânea.

Em 27 de julho do ano passado, o soldado Patrick Bastos Reis, de 30 anos, também lotado na Rota, foi morto durante uma ação em Guarujá, também no litoral paulista. Após o assassinato, a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) iniciou a Operação Escudo. Entre os dias 28 de julho e 5 de setembro, pelo menos 28 pessoas foram mortas em Guarujá e Santos. Uma segunda fase da Operação Escudo ocorreu na Baixada Santista entre setembro e outubro, resultando na morte de oito pessoas após um ataque contra um policial militar aposentado em São Vicente.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA