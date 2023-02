Praia do Forte tem festival de video mapping na fachada do Garcia D’Ávila

O Castelo Garcia D’Ávila, na Praia do Forte, vai receber um festival de video mapping nesta sexta-feira (10) e sábado (11), a partir das 16h nos dois dias. O video mapping é uma técnica com recursos digitais que permite projetar vídeos em superfícies irregulares, como fachadas de edíficios, pontes e outras construções. Neste evento, as imagens serão projetadas nas ruínas do histórico Castelo Garcia D’Ávila, construído no século XVI.

A Sinfônica Garcia D’Ávila será responsável pela abertura do Festival Mapping do Castelo (FMC) e, logo em seguida, haverá exibição de video mappings inéditos de artistas convidados – Carol Santana (RJ), Lobo (PA), Letícia Pantoja (RJ), Cayetano (BA), Pico Garcez (SP) e Fernando Velázquez (Uruguai). VJs também foram selecionados para uma mostra competitiva. Os DJs Sica e El Cabong serão responsáveis pelo som e haverá uma feira de gastronomia e economia criativa com arte-artesanato.

O Festival Mapping do Castelo escolheu dois temas para esta primeira edição: ancestralidade e meio ambiente. “Escolhemos esses temas porque é justo que neste lugar – Tatuapara, que hoje é Praia do Forte – se constituiu a miscigenação da nossa origem. A ancestralidade nesse lugar é muito forte e daqui parte nossa identidade como brasileiros”, explica Virgínia da Rin, produtora e realizadora do projeto, que foi aprovado pelo Fazcultura, tem patrocínio do Hiperideal e é uma parceria com a Fundação Garcia D’Ávila.

O FMC vai realizar também uma oficina de video mapping, para formar novos VJs. Para isso, serão selecionados 20 estudantes da rede municipal de Mata de São João, entre 14 e 16 anos de idade. As aulas vão acontecer em março e, depois do curso, haverá exibição dos vídeos na fachada da Casa de Cultura da sede do município de Mata de São João.

Serviço

O quê: Festival Mapping do Castelo

Quando: 10 e 11 de fevereiro de 2023

Horário: 16h às 22h

Local: Castelo Garcia D’Ávila, Praia do Forte (Mata de São João)

Valor: Inteira – R$ 50; meia – R$ 25 (à venda no Sympla)