Distribuição de informativos sobre o funcionamento dos redutores eletrônicos de velocidade (Foto: Wesley Morau)

Nesta terça-feira (14), a Guarda Municipal de Teixeira de Freitas iniciou uma campanha de conscientização sobre os redutores eletrônicos de velocidade na Avenida Getúlio Vargas, cujo funcionamento começará nesta quarta-feira (15).

Foram distribuídos panfletos em diversos pontos do município, informando os locais de instalação e a velocidade máxima permitida pelos equipamentos. A ação é realizada a fim de promover melhorias no trânsito e trazer mais segurança para todos aqueles que utilizam as vias de Teixeira de Freitas.

Distribuição de informativos sobre o funcionamento dos redutores eletrônicos de velocidade (Fotos: Wesley Morau)

Os redutores eletrônicos de velocidade foram instalados em diferentes pontos da Avenida Presidente Getúlio Vargas: próximo à Unidade de Pronto Atendimento, no bairro Nova Teixeira; no cruzamento da Padaria Pão Gostoso, localizada no Centro; e no semáforo próximo ao antigo Bar do Sinal, no bairro Bela Vista. Apenas com a instalação dos equipamentos (iniciada em outubro do ano passado), houve uma redução em cerca de 90% do número de acidentes nesta área.

Distribuição de informativos sobre o funcionamento dos redutores eletrônicos de velocidade (Foto: Wesley Morau)

O post Prefeitura distribui informativos sobre o funcionamento dos redutores eletrônicos de velocidade apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.