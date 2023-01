Prefeitura no Seu Bairro: conheça as ações que serão disponibilizadas aos servidores públicos municipais

Na próxima sexta-feira (13), a partir das 14 horas, ocorrerá a primeira edição do Prefeitura no Seu Bairro de 2023 na Escola Municipal Alcenor Alves Barbosa, localizada no bairro Castelinho. A Secretaria de Administração e Planejamento irá ofertar ações tendo como público alvo os servidores públicos municipais – dentre elas, o cadastro destes para a emissão de contracheques e consulta de processos administrativos como aposentadoria.

Confira lista completas das atividades:

Departamento de Recursos Humanos

Núcleo de Apoio Jurídico Administrativo

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT)

Cadastro dos servidores no portal online para emissão de contracheques;

Orientações sobre a composição salarial dos servidores públicos;

Orientações sobre demandas administrativas e estatutárias;

Orientações sobre segurança do trabalho;

Informações sobre adicionais de insalubridade e periculosidade;

Consulta de requerimentos e processos administrativos (como licenças, afastamentos, readaptação de função, horário especial e aposentadoria);

Apresentação dos serviços disponibilizados no Departamento de Recursos Humanos, Núcleo de Apoio Administrativo e SESMT.

Obs.: Serão realizados agendamentos para atendimento, caso seja necessário.

Durante a ocasião, todas as secretarias municipais estarão disponíveis para atendimento e orientação dos presentes. O evento tem como intuito estabelecer maior proximidade entre os serviços disponibilizados pela gestão pública e os teixeirenses, sendo realizado também nos distritos e comunidades.

