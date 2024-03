Presidente do Vietnã, Vo Van Thuong renuncia ao cargo

Após a renúncia, o governo declarou que Thuong “impactou negativamente” a reputação do Partido Comunista e do Estado

PODER360 20.mar.2024 (quarta-feira) – 22h36



O Partido Comunista do Vietnã aceitou nesta 4ª feira (20.mar.2024) a renúncia do presidente Vo Van Thuong. As informações são da agência internacional de notícias Reuters.

Em comunicado, o governo afirmou que o presidente violou regras do partido e que “as deficiências impactaram negativamente a opinião pública, afetando a reputação da legenda, do Estado e dele pessoalmente”. Thuong ficou apenas 1 ano no cargo.

O Vietnã é um país de partido único. O presidente, apesar da forte representação cerimonial, não lidera as decisões do Executivo, ficando atrás do primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Comunista.

A renúncia de Thuong se deu dias depois da prisão de um ex-líder da província de Quang Ngai, acusado de corrupção, que esteve no cargo enquanto o presidente era chefe do partido na região.

Segundo informações da Reuters, recentemente, o secretário-geral do Vietnã, Nguyen Phu Trong, fundou uma intensiva campanha anti-corrupção no país. Thuong era considerado próximo ao líder e indicado como sucessor ao cargo.