PRF apreende 3 kg de cocaína escondidos em ônibus na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça-feira (11), 3 Kg de cocaína durante abordagem a um ônibus. O flagrante aconteceu no Km 101 da BR 101, trecho do município de Alagoinhas, no nordeste da Bahia.

Por volta das 9 horas, a equipe da PRF deu ordem de parada a um ônibus durante comando de fiscalização com foco no combate à criminalidade. No decorrer da abordagem, os policiais encontraram três tabletes de cocaína na mochila de um dos passageiros.

O homem de 41 anos ainda tentou fugir a pé em direção a uma estrada vicinal próxima, mas foi alcançado pelos policiais após cair de um barranco. A equipe prontamente encaminhou o homem para atendimento médico no hospital local.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária competente para adoção das medidas cabíveis. Inicialmente, o homem responderá por tráfico de drogas.