Primeira semana do ano termina com alta na gasolina

O preço da gasolina registrou alta na primeira semana de 2023, de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Entre os dias 1º e 7 de janeiro, o valor médio foi de R$ 5,12, aumento de 3,2% em relação à semana anterior.

Em São Paulo, o preço máximo de revenda da gasolina chegou a R$ 7,79, maior valor registrado no período.

O diesel também subiu e terminou a semana em R$ 6,41, segundo o levantamento da agência, o que representa um aumento de 2,5%. Em relação ao etanol, o preço médio foi de R$ 4,01, alta de 3,7% em comparação com a última semana.

Já o valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, caiu de R$ 108,64 para R$ 108,50, queda de 0,1%.

DesoneraçãoOs aumentos são registrados na mesma semana em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou medida provisória que mantém a isenção da cobrança de impostos federais sobre a gasolina, diesel, GLP e outros combustíveis (PIS/Cofins e Cide).

A medida valerá até 31 de dezembro de 2023 para o óleo diesel, o biodiesel e o GLP. Já as alíquotas da gasolina e do álcool ficam zeradas até 28 de fevereiro. O objetivo do governo é segurar o preço nas bombas.