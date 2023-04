Professora morre, e criança fica ferida após acidente em tobogã de parque em São Roque

A professora Luciana Cerri morreu na manhã deste sábado, 8, e o filho dela, de sete anos, ficou ferido após sofrerem um acidente no tobogã de um parque do município turístico de São Roque, em São Paulo. Eles desciam no brinquedo, quando foram arremessados e bateram em uma grade de proteção. A professora foi socorrida no local, mas não resistiu aos ferimentos. Já a criança, que estava no colo da mãe, ficou ferida e foi levada para a Santa Casa da cidade, onde está internada. O Ski Park, onde o tobogã está instalado, comunicou o fechamento do parque neste fim de semana após o acidente. “Comunicamos aos nossos clientes que o Ski Park estará fechado por luto”, diz nota oficial. Até o momento não se sabe o motivo do acidente. O tobogã tem pistas individuais de 350 metros de extensão. A idade mínima para o brinquedo é acima de quatro anos, com o acompanhamento de um responsável. A Polícia Civil de São Roque investiga o caso.

