Projeto de Vida: Secretaria de Educação e Cultura realiza encontro e entrega de kits para alunos do 9º ano da rede pública

Encontro de abertura do Projeto de Vida na Escola Municipal São Lourenço (Foto: Wesley Morau)

Na última quinta-feira (23), a Secretaria de Educação e Cultura realizou o encontro de abertura do Projeto de Vida com cerca de 200 alunos do 9º ano de quatro instituições da rede pública de Teixeira de Freitas na Escola Municipal São Lourenço.

Com o tema “Quem tem Projeto de Vida, não precisa biscoitar”, a iniciativa é realizada pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAPE) e consiste em encontros com os estudantes do 9ª ano da rede pública com o intuito de organizar as rotinas de estudo e dando continuidade após o término do Ensino Fundamental.

O evento contou também com a entrega dos kits Vida Linguagem e Vida Matemática, que apresentam atividades elaboradas conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O material de apoio em questão está de acordo com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que consistirá na aplicação de provas aos estudantes do 5º ano e 9° ano do Ensino Fundamental, ao fim do ano letivo, para avaliar o desempenho destes nas instituições de ensino brasileiras.

“Com o retorno das aulas presenciais, a equipe da Secretaria de Educação e Cultura busca intensificar metodologias que melhorem a aprendizagem dos alunos, principalmente com a aplicação da prova do SAEB no final do ano”, explicou Maria Cláudia Leite, diretora pedagógica da pasta. “O índice de evasão escolar após o 9º ano é bastante alto; por isso, os investimentos da administração pública [como os kits e o Projeto de Vida] são voltados para reverter esse quadro e mostrar aos adolescentes a importância do estudo, a partir de elementos próprios da realidade deles”.

