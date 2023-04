Projeto ‘Mais Saúde, Menos Fila’ ocorreu no último sábado (15)

Projeto “Mais Saúde, Menos Fila” no Ambulatório Central (Foto: Wesley Morau)

No último sábado (15), a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas promoveu mais uma edição do “Mais Saúde, Menos Fila” no Ambulatório Central. O objetivo do projeto é ofertar diversos serviços médicos para diminuir a espera do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade.

Foram ofertados serviços nas áreas da Ultrassonografia, Urologia e Ginecologia. Os pacientes chamados para as realizações dos serviços são contactados através do telefone. Dessa forma, são convocados aqueles que já estão cadastrados no Complexo Regulador.

Delecina Floriano foi uma das atendidas pelo projeto. No momento, ela não trabalha por problemas no braço e na coluna, e celebrou a iniciativa: “vim fazer uma ultrassonografia. Muito legal ações assim, principalmente para quem não pode pagar”.

“O ‘Mais Saúde, Menos Fila’ é essencial não só para a redução de filas no SUS, como também ao tratamento adequado em tempo oportuno, garantindo a agilidade e eficácia dos serviços de saúde em Teixeira de Freitas”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, que esteve presente na ocasião.

