Quadro psicótico agudo: entenda o diagnóstico da ex-BBB Vanessa Lopes

1 de 1 foto colorida de Vanessa Lopes sentada em um sofá – Foto: Globo/ReproduçãoA influenciadora digital Vanessa Lopes, 22 anos, revelou ter sido diagnosticada com “quadro psicótico agudo”. O transtorno foi o motivo que a levou a desistir do Big Brother Brasil 24 em 19 de janeiro e se manter reclusa.

“Segundo meu psiquiatra, tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente rompesse com a realidade”, disse a criadora de conteúdo em entrevista ao Fantástico exibida no domingo (18/2).

O que é transtorno psicótico agudo? O transtorno psicótico agudo é um tipo de psicose com menor duração que pode ser desencadeado por uma gama de fatores. De acordo com o psiquiatra Flávio H. Nascimento, de Brasília, ele é geralmente causado por uma situação de estresse extremo. Traumas, privação de sono e ambiente hostil, entre outros, também podem estar relacionados ao transtorno psicótico breve.

“Cada caso é muito específico dependendo do paciente. No entanto, existem alguns pontos que podemos observar: o transtorno psicótico agudo, por exemplo, é um tipo de psicose que dura entre 24h e um mês. Ele pode se assemelhar com a esquizofrenia e incluir delírios, alucinações e dificuldade para manter pensamentos organizados”, explica.

É de extrema importância identificar as situações que desencadeiam o quadro para direcionar o tratamento adequadamente.

Vanessa Lopes abre o coração sobre saída do BBB24: “Não estava bem” Sintomas O transtorno psicótico agudo apresenta variações de acordo com cada paciente, mas alguns sintomas podem ser facilmente identificáveis, como os apresentados por Vanessa, e merecem atenção. Entre eles, destacam-se:

Delírios; Alucinações; Discurso desorganizado; Comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. ***desenho-saúde-mental

Reconhecer as dificuldades e buscar ajuda especializada são as melhores maneiras de lidar com momentos nos quais a carga de estresse está alta Getty Images

***foto-mulher-chora-sentada-na-cama

Mas como saber quando buscar ajuda? A qualidade da saúde mental é determinada pela forma como lidamos com os sentimentos Getty Images

***foto-casal-abraçado-sorrindo

Pessoas mentalmente saudáveis são capazes de lidar de forma equilibrada com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. Porém, alguns sinais podem indicar quando a saúde mental não está boa Getty Images

***foto-idosa-com-insônia

Insônia, depressão e estresse elevam risco de arritmia cardíaca pós-menopausa Getty Images

***foto-homem-estressado

Estresse: se a irritação é recorrente e nos leva a ter reações aumentadas frente a pequenos acontecimentos, o sinal vermelho deve ser acionado. Caso o estresse seja acompanhado de problemas para dormir, é hora de buscar ajuda Getty Images

***foto-idosos-dão-gargalhadas

Além de fatores genéticos, a longevidade pode estar associada à quantidade de vezes que a pessoa ficou doente Getty Images

***foto-quebra-cabeça-de-cérebro

Lapsos de memória: se a pessoa começa a perceber que a memória está falhando no dia a dia com coisas muito simples é provável que esteja passando por um episódio de esgotamento mental Getty Images

***foto-mulher-quer-comer-doce-de-geladeira

Alteração no apetite: na alimentação, a pessoa que come muito mais do que deve usa a comida como válvula de escape para aliviar a ansiedade. Já outras, perdem completamente o apetite Getty Images

***foto-mulher-com-autoestima-admira-sombra

Autoestima baixa: outro sinal de alerta é a sensação de incapacidade, impotência e fragilidade. Nesse caso, é comum a pessoa se sentir menos importante e achar que ninguém se importa com ela Getty Images

***foto-homem-com-as-mãos-sujas

Desleixo com a higiene: uma das características da depressão é a perda da vontade de cuidar de si mesmo. A pessoa costuma estar com a higiene corporal comprometida e perde a vaidade Getty Images

***foto-mulher-isolada-e-triste

Sentimento contínuo de tristeza: ao contrário da tristeza, a depressão é um fenômeno interno, que não precisa de um acontecimento. A pessoa fica apática e não sente vontade de fazer nada Getty Images

***foto-mulher-em-consulta-com-psicóloga

Para receber diagnóstico e iniciar o tratamento adequado, é muito importante consultar um psiquiatra ou psicólogo. Assim que você perceber que não se sente tão bem como antes, procure um profissional para ajudá-lo a encontrar as causas para o seu desconforto Getty Images

