‘Qualquer estagiário de direito sabe que piada não é crime’, diz Dallagnol sobre pedido de prisão contra Moro

Em entrevista ao Morning Show, o parlamentar declarou que colega de Congresso é alvo de perseguição e que a denúncia contra ele é ‘inepta’

Reprodução/Jovem Pan News

Deltan Dallagnol foi o convidado do programa Morning Show



Nesta terça-feira, 18, o programa Morning Show recebeu o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Em entrevista, ele criticou o pedido de condenação à prisão contra o senador Sergio Moro(União Brasil-PR). A denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República tem como base fala onde o ex-juiz diz que Gilmar Mendes vende habeas corpus. Para Dallagnol, o comentário do senador foi apenas uma brincadeira. “Quando eu vi as denúncias, não sabia se eu ria ou se eu chorava, é uma denúncia inepta, que não descreve crime, apresentada perante um tribunal absolutamente incompetente. Qualquer estagiário do segundo ano de direito sabe que piada não é crime”, opinou. “Qual o contexto da afirmação do ex-juiz Sergio Moro? Uma festa junina na qual existem aquelas brincadeiras em que você prende a pessoa e paga para soltar. Tem vídeos no contexto dessa festa junina que mostram isso”, afirmou.

Dallagnol ainda comparou a situação com as denúncias da operação Lava Jato e afirmou que interpreta a ocasião como uma perseguição. “Ele fez uma brincadeira. A brincadeira afasta o dolo, afasta a intenção. Todo mundo sabe que crime ali não existe. Sergio Moro não estava falando de nenhuma situação concreta ou específica. Até um estagiário do segundo ano de direito sabe que essa denúncia não concluiu um requisito básico. Você precisa indicar a data, esse é um requisito básico até mesmo para a pessoa poder se defender. Denúncia absolutamente inepta, oferecida em três dias. Queria eu que as denúncias da Lava Jato, que estão lá demorando para ser oferecidas, fossem tramitadas em três dias. Não tem outra interpretação que você possa adotar que não seja perseguição”, concluiu.

