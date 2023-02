Quem é Jeff Machado, ator da Record que está desaparecido há 2 semanas

O ator Jeff Machado, que está desaparecido há cerca de duas semanas, é conhecido por atuar na novela Reis, da Record TV. Na produção, que estreou na emissora em março do ano passado, o artista de 44 anos viveu um soldado filisteu.

Jeff Machado ainda estudou jornalismo e cinema no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o ator costumava mostrar imagens de sua rotina, dos bastidores dos trabalhos e dos seus animais, pelos quais, segundo sua família, ele é apaixonado.

Sumiço de Jeff MachadoJeff Machado está desaparecido há cerca de duas semanas. A família notou o sumiço do artista por conta de seus oito cachorros, que estavam em situação de abandono na casa de Jeff, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações do Balanço Geral RJ, apresentado por Reinaldo Gottino, Jeff Machado está há duas semanas sem falar com a família. Tudo começou após os animais do ator, pelos quais ele é apaixonado, serem encontrados por uma ONG em situação de abandono. Dois foram encontrados mortos, enquanto um dos cães está desaparecido.

De acordo com a família, Jeff Machado não atendia ligações desde o último dia 13, alegando um problema no telefone celular. Em 4 de novembro, no entanto, ele parou de responder mensagens. Os textos, inclusive, também causaram estranheza na família por conter erros de português, fato que não era costumeiro por parte do ator e jornalista.

“Informações recebidas pela família dão conta de que ele teria recebido uma proposta de trabalho para São Paulo. Parentes foram até a casa de Jeff aqui em Guaratiba, aqui no Rio, e encontraram todos os documentos e cartões dele”, afirma o vespertino da Record TV.

O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros.