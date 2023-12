Respeito o fato de que haverá “nãos”, diz Flávio Dino

Há 1 dia da sabatina, indicado ao STF afirma que está tranquilo; reuniu-se com a bancada do PSD pela manhã, a maior do Senado

Segundo o ministro, as reuniões tem sido mais para tirar dúvidas dos congressistas ssobretudo para tirar dúvidas dos congressistas sobre suas posições acerca de temas de interesse público Sérgio Lima/Poder360 – 29.nov.2023

Gabriel Buss 12.dez.2023 (terça-feira) – 14h24



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, indicado ao STF (Supremo Tribunal Federal), disse nesta 3ª feira (12.dez.2023) que respeita o fato de que haverá “nãos” no Senado ao seu nome. Há 1 dia da sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Dino afirmou estar “tranquilo”.

“Eu quero frisar que eu respeito o fato de que haverá ‘nãos’. Isso faz parte da vida democrática. Então pode ter uma dezena, pode ter mais, pode ter menos, isso não vai alterar o principal, que é manter uma atitude necessária de respeitar o Senado neste momento, e é o que eu tenho feito”, disse o ministro a jornalistas.

A declaração foi feita depois de uma reunião do ministro com a bancada do PSD no Senado, a maior da Casa Alta, com 15 senadores. Segundo o ministro, as reuniões têm sido sobretudo para tirar dúvidas dos congressistas sobre suas posições acerca de temas de interesse público.

“Não são propriamente reuniões de apresentação, e sim reuniões de tirar dúvidas, de responder questionamentos”, afirmou.

E completou: “Nesse caso com o PSD, nós debatemos sobre o papel do Supremo, o posicionamento sobre a relação com o Senado. Conversei um pouco com as senadoras também especificamente sobre temas relativos à aplicação das leis que protegem as mulheres. Então tem sido um debate muito bom e tenho certeza que isso vai se refletir no dia de amanhã na sabatina”.

Questionado se havia se encontrado com o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), Dino respondeu que ambos se conhecem há 30 anos porque foram juízes na mesma época e, por isso, não precisava conversar com ele.

“Na verdade eu conheço o senador Moro há 30 anos, então o voto dele não depende que eu converse com ele. Com certeza me conhece, como eu o conheço desde que ele era juiz em Curitiba e eu no Maranhão”, disse.

Pela tarde, o ministro se reúne com a bancada do MDB, a 2ª maior do Senado, com 11 congressistas.

A sabatina de Dino e do indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à PGR (Procuradoria Geral da República), Paulo Gonet, será na 4ª feira (13.dez), às 9h (horário de Brasília), na CCJ.

Na comissão, ambos precisam de 14 votos para serem aprovados. Caso isso acontença, vão ao plenário e lá precisam de 41 votos favoráveis. A estimativa de governistas é de que o ministro da Justiça terá de 48 a 52 votos. Para Gonet, não há uma contagem fechada porque o nome não enfrenta resistências no Senado e deve ser aprovado com folga.