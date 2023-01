Reunião discute revitalização de ginásio teixeirense; saiba mais

Reunião sobre o projeto de revitalização do do Ginásio de Esportes Antônio Imbassahy (Foto: Reprodução)

Nesta quinta-feira (12), o prefeito Marcelo Belitardo e a secretária de Esporte e Lazer se reuniram com engenheiros da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB) e o representante da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) para tratar do projeto de reforma do Ginásio de Esportes Antônio Imbassahy, localizado em Teixeira de Freitas.

A obra, apresentada na última quarta-feira (11), será realizada pelo Governo do Estado da Bahia, com duração média de 4 a 6 meses. Já as tratativas, apoio, administração, coordenação, realização de aulas e projetos e segurança no ginásio serão realizadas pelo Poder Municipal. “Esse é um projeto fantástico, cuja colaboração entre diversos atores converge para o impulsionamento do setor esportivo teixeirense. A revitalização do ginásio é só o começo de um ano que trará ainda mais conquistas ao nosso município”, explicou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

Apresentação do projeto de revitalização do Reunião sobre o projeto de revitalização do do Ginásio de Esportes Antônio Imbassahy (Foto: Reprodução)

“Muito realizada em finalmente compartilhar essa conquista com a comunidade teixeirense, que só tem a ganhar com um ginásio completamente revitalizado”, pontuou Sandra Drago, secretária de Esporte e Lazer. “Essa é uma vitória do povo teixeirense amante do esporte, fruto de uma harmonia entre o município, e órgãos específicos do estado. Finalmente teremos um super ambiente para continuar investindo em diversas modalidades esportivas”.

Reunião sobre o projeto de revitalização do do Ginásio de Esportes Antônio Imbassahy (Foto: Reprodução)

As aulas e projetos que são usualmente executados no Ginásio de Esportes serão transferidos para o Estação Cidadania, localizado no bairro São Lourenço, até a conclusão das obras, que serão iniciadas ainda nesta semana.

O post Reunião discute revitalização de ginásio teixeirense; saiba mais apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.