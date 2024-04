Roberto Carlos faz aniversário e gravadora festeja com encontro de fãs

Caio Girardi/Divulgação

1 de 1 Roberto Carlos é clicado em um de seus shows – Metrópoles – Foto: Caio Girardi/DivulgaçãoRoberto Carlos vai completar 83 anos na próxima sexta-feira (19/4), mas quem ganha o presente são os fãs dele. Assim como no ano passado, a Sony Music Brasil vai realizar um jantar para os fãs do Rei.

Este é o segundo evento consecutivo. Os internautas selecionados vão participar de um jantar, no dia do aniversário do cantor, na sede da gravadora, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. O encontro vai contar com um bolo igual ao que terá no show, que estará acontecendo em São Paulo.

Para concorrer a uma vaga, basta seguir o perfil de Roberto Carlos no Instagram e entrar para o grupo de transmissão chamado Detalhes RC. O link está na bio da conta do cantor, mas só aparece quando a rede social é acessada pelo celular. O prazo para participar termina na segunda-feira (15/4).

Assista ao vídeo do primeiro encontro Emoção em show só para mulheres Roberto Carlos realizou um show exclusivo para mulheres em São Paulo no fim do ano passado. O momento foi especial para o cantor, que se emocionou diversas vezes no palco durante as músicas.

“Esse show me deixa com uma emoção que eu tenho que controlar, se não eu choro várias vezes durante [o show]. Para mim é muito especial. Estou até com vontade de fazer mais shows para as mulheres”, afirmou.

Além disso, ele também comentou sobre a importância que as mulheres tiveram na carreira dele. “As mulheres fazem parte da minha vida, meu trabalho e das minhas composições. A maior parte das músicas que eu tenho feito tem as mulheres no meio”.

Roberto Carlos refletiu, ainda, sobre a importância da fé em sua vida. “Nos ajuda a andar para frente e acreditar no futuro. É sempre muito importante ter fé, eu penso assim”, afirmou para a revista Caras.