Rodrigo Faro assina contrato com a Record após impasse

Rodrigo Faro assinou seu contrato de renovação com a Record TV após quase deixar a emissora no fim de 2022. No novo vínculo, o apresentador sofrerá redução salarial significativa, mas o montante acertado está acima dos valores apresentados pela emissora na primeira proposta de renovação. O acordo já estava acertado há algumas semanas e foi assinado nos últimos dias.

Fontes de bastidores afirmam que Faro sofrerá redução de 50% em seu salário. A coluna LeoDias revelou que, inicialmente, a Record TV desejava baixar a remuneração do apresentador de R$ 1,2 milhão para R$ 300 mil, mas o novo vínculo deve render R$ 600 mil mensais ao dono dos domingos da emissora.

A polêmica negociação contratual quase resultou na saída de um dos principais nomes da Record TV. Com o impasse, esta coluna também apurou que a emissora chegou a sondar Faustão, caso o contrato não fosse renovado. Por outro lado, os corredores do SBT ficaram agitados com a possibilidade de Faro chegar para o time de apresentadores. No entanto, no fim das contas, tudo seguiu inalterado nessas emissoras com a renovação de Faro.

