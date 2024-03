Rosangela Moro muda domicílio eleitoral para o Paraná

Deputada é apontada como possível candidata em eleição suplementar ao Senado, caso Sergio Moro tenha o mandato cassado

A deputada federal eleita por São Paulo Rosângela Moro (União Brasil) mudou seu domicílio eleitoral para o Paraná. A troca foi feita semanas antes do julgamento que pode cassar o mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR).

O ex-juiz é alvo de ações do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e da Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As siglas indicam prática de abuso de poder econômico, caixa 2, uso indevido dos meios de comunicação e irregularidade em contratos durante campanha eleitoral. Pedem a cassação de Moro e sua inelegibilidade por 8 anos.

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) começará a julgar o caso em 1º de abril. Se condenado no tribunal, Moro poderá recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para tentar salvar seu mandato. Entenda mais nesta reportagem.

Rosângela é apontada como possível candidata em eleição suplementar, caso Moro perca o mandato.

