Rueda anuncia vitória em eleição à presidência do União Brasil

Antigo aliado de Luciano Bivar, atual presidente da sigla, fez o anúncio ao lado do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto

Fabricio Julião 29.fev.2024 (quinta-feira) – 16h25



O vice-presidente do União Brasil, Antonio Rueda, anunciou nesta 5ª feira (29.fev.2024) que venceu a eleição à presidência do partido.

Rueda disputava o cargo com o atual presidente da sigla, o deputado federal Luciano Bivar (União Brasil-PE), antigo aliado com quem rompeu nos últimos meses.

