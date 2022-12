Saiba o que abre e fecha no Ano Novo em Salvador e RMS

O horário de funcionamento de estabelecimentos como shoppings, centros de compras e supermercados sofrerá alterações durante o Réveillon e o primeiro dia do ano. Confira o que abre e o que fecha:

SHOPPINGS

Salvador Shopping

31/12: 9h às 18h

01/01: Lazer – 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet com abertura opcional – 12h às 21h; Bompreço, demais lojas e quiosques –Fechados

Salvador Norte Shopping

31/12: 9h às 18h;

01/01: Lazer – 12h às 21h; Praça de Alimentação – abertura opcional: 12h às 21h; Demais lojas e quiosques – Fechados.

Shopping Itaigara

31/12: 9h às 17h

01/01: Fechado

Shopping Piedade

31/12: 9h às 18h

01/01: Fechado

Shopping Center Lapa

31/12: 08h30 às 18h

01/01: Fechado

Parque Shopping da Bahia

31/12: 10h às 18h

01/01: Fechado

Shopping da Bahia

31/12: 9h às 18h

01/01: As lojas e quiosques estarão fechados. A praça de alimentação funcionará das 12h às 21h.

Shopping Paralela

31/12: 9h às 18h

01/01: As lojas estarão fechadas. As atrações de lazer e praça de alimentação abrem das 12h às 21h.

Shopping Barra

31/12: 9h às 18h

01/01: As lojas estarão fechadas. A praça de alimentação funcionará das 9h às 18h. Barra Gourmet e restaurantes Madero, Mamma Jamma e Tortarelli funcionarão a partir das 12h.

Shopping Bela Vista

31/12: 9h às 17h

01/01: As lojas estarão fechadas. A praça de alimentação funcionará das 12h às 21h.

Shopping Paseo

31/12: Lojas e quiosques – 9h às 16h; Restaurantes – A partir das 12h.

01/01: As lojas estarão fechadas. A praça de alimentação terá funcionamento das 12h às 21h.

Boulevard Shopping Camaçari

31/12: 9h às 18h

01/01: As lojas estarão fechadas. As atrações de lazer e praça de alimentação abrem das 12h às 21h.

CEASA E MERCADOS

Ceasa

31/12: 5h às 13h

01/01: Fechada

Assaí

31/12: 7h às 17h

01/01: Todas as unidades estarão fechadas

Mercado do Rio Vermelho

31/12: 7h às 16h

01/01: Fechado

Paripe

31/12: Funcionamento das 5h (permissionários) / 6h (clientes) às 18h.

01/01: Fechado

Ogunjá

31/12: 6h às 18h.

01/01: Fechado

Sete Portas

31/12: 6h às 18h.

01/01: 6h às 13h.

Mercadão da Bahia

31/12: 8h às 14h.

01/01: Todos os boxes e a praça de alimentação estarão fechados.

REPARTIÇÕES PÚBLICAS

Correios

31/12: Todas as unidades estarão fechadas.

01/01: Todas as unidades estarão fechadas.

Prefeitura de Salvador

Segundo a Prefeitura de Salvador, os horários não serão alterados, em razão das celebrações de 2022 caírem no final de semana.

Tribunal de Justiça da Bahia

O TJ-Ba funcionará em regime de plantão até às 8h, do próximo dia 09/01/2023, devido ao recesso forense, que acontece de 20 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023.

– 1º grau de jurisdição do TJ-Ba: funcionará em regime de plantão de 8h às 18h, nos dias 29/12 e 02, 03, 04, 05 e 06/01/2022.

– Vara de Audiência de Custódia do TJ-BA: o plantão ocorre no período de 9h às 13h, nos dias 30 e 31/12 e 01/01

– Comarcas do TJ-Ba no interior do estado: funcionará em regime de plantão nos dias 29/12 e 02, 03, 04, 05 e 06/01

– Vara Recesso de Audiência de Custódia do TJ-Ba: funcionará todos os dias, de 20/12/2022 a 06/01/2023

BANCOS

31/12: Não haverá expediente e as agências bancárias não abrem para atendimento ao público.

01/01: Não haverá expediente e as agências bancárias não abrem para atendimento ao público.