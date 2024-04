Saiba quem é Patrícia Lélis, jornalista foragida do FBI há 82 dias

A jornalista Patrícia Lélis, de 30 anos, é acusada por fraudes financeiras avaliadas em US$ 700 mil nos Estados Unidos, o que equivale a mais de R$ 3,4 milhões. A brasiliense é foragida do FBI [Federal Bureau of Investigation, a polícia federal dos EUA] há 82 dias.

A vida da jornalista é repleta de polêmicas. Ela já foi acusada e investigada por outros delitos no Brasil, que vão de denunciação caluniosa a extorsão, passando por calote.

Patrícia ficou nacionalmente conhecida em 2016, após acusar, sem provas, o pastor e deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) de tentativa de estupro. Além disso, ela denunciou um assessor de Feliciano de sequestro e cárcere privado.

Patrícia, no entanto, acabou indiciada pela Polícia Civil de São Paulo por denunciação caluniosa e extorsão, e foi ainda acusada pelo delegado Luiz Roberto Hellmeister, titular do 3º Distrito Policial (DP), de ser “mentirosa compulsiva” e “mitômana”.

O juiz responsável pelo caso envolvendo o deputado arquivou o inquérito “por não vislumbrar elementos mínimos para a propositura de ação penal”.

Ela também afirmou que teria namorado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e o acusou de tê-la ameaçado após o término da relação.

Nas eleições de 2018, ela se candidatou a uma vaga na Câmara dos Deputados, mas não foi eleita. Depois, um grupo de funcionários que trabalhou na campanha a acusou de calote.

Patricia Lelis (1)

Brasiliense é foragida do FBI nos Estados Unidos Reprodução/Redes Sociais

Patricia Lelis (4)

Patrícia é acusada de fraude pelo governo norte-americano Reprodução/Redes Sociais

Patricia Lelis (3)

No Brasil, a jornalista acumula diversas polêmicas Reprodução/Redes Sociais

Patricia Lelis (2)

Lélis teria se passado por uma advogada especializada em imigração e aplicado golpe em clientes que chega ao valor de US$ 700 mil — R$ 3,4 milhões Reprodução/Redes Sociais

patricia-lelis

Também entrou com um processo contra Eduardo Bolsonaro, por ameaça Manoela Alcântara/Metrópoles

patricia lelis e marco feliciano

Ela acusou Marco Feliciano de assédio Internet/Reprodução

Patrícia Lélis

Patrícia Lélis foi protagonista de vários escândalos Reprodução/Facebook

Fraude nos EUA Nos Estados Unidos, a jovem é procurada pela polícia federal americana após acusação de fraude contra imigrantes.

Em um comunicado divulgado no dia 12 de janeiro, a Justiça norte-americana informou que a brasileira se passou por advogada especializada em imigração e aplicou uma fraude em clientes que chega ao valor de US$ 700 mil — R$ 3,4 milhões.

A acusação afirma que Lélis vive em Arlington, nos Estados Unidos, e prometia ajudar clientes estrangeiros a obter visto permanente no país. A mulher teria cobrado US$ 270 mil — R$ 1,32 milhão — pelo serviço a uma vítima.

No entanto, segundo a acusação, Patrícia movimentou o dinheiro para sua conta bancária pessoal e usou o montante para reformar o banheiro de casa e quitar dívidas do cartão de crédito.

Segundo nota, Lélis é acusada de fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e roubo de identidade agravado. Se for condenada, pode pegar até 20 anos de prisão.

No X (antigo Twitter), Patrícia confirmou que está sendo procurada pelas autoridades e se disse “exilada política”. “Meu suposto crime: Não aceitei que me fizessem de bode espiatorio contra aqueles que considero como meus irmãos por cultural e principalmente por lado politico e sim, “roubei” todas as provas que puder para mostrar o meu lado da historia e garantir minha segurança (sic)”, afirmou.